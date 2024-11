Na RTVS obsojajo napad na njihova zaposlena v Celju

Ljubljana, 27. novembra - Na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) ostro obsojajo incident, ki se je zgodil v torek v Celju, kjer so v času protestnega shoda pred celjskim sodiščem napadli njihova zaposlena in jima grozili. Kot pravijo, gre za povsem nesprejemljivo ravnanje, ki ogroža varnost zaposlenih in posega v osnovne demokratične vrednote.