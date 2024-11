Plavalci na SP v Budimpešto po osebne rekorde

Ljubljana, 27. novembra - Na svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Budimpešti bo med 10. in 15. decembrom nastopala četverica slovenskih plavalcev. Želja Katje Fain, Janje Šegel in Petra Johna Stevensa je osebni rekord in tudi popoldanski nastop, Sašo Boškan bo po prehodu iz krajših v daljše discipline prostega sloga lovil le osebne rekorde.