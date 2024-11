Turške oblasti pridržale več kot 200 kurdskih aktivistov

Diyarbakir, 27. novembra - Turške oblasti so v zadnjih 24 urah prijele več kot 230 ljudi, med njimi 12 novinarjev, pesnikov in pisateljev. Cilj racij v 30 provincah je bilo pridržanje kurdskih aktivistov in domnevnih članov terorističnih organizacij, je danes sporočilo turško notranje ministrstvo. Več novinarskih združenj v mestu Diyarbakir zato danes napoveduje protest.