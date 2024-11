Na posvetu v DZ o potrebnih ukrepih za izboljšanje položaja otrok v sodnih postopkih

Ljubljana, 27. novembra - Predstavniki nevladnih organizacij in državnih institucij so v DZ na posvetu o položaju in vlogi otrok v sodnih postopkih opozorili na dolgotrajnost postopkov, pomanjkanje sodnih izvedencev in otrokom neprilagojen pristop. Nanizali so predloge ukrepov in tako kot predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič kot vodilo izpostavili največjo korist otrok.