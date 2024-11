Pri KZS prejeli soglasje države in mesta za EP 2029

Ljubljana, 27. novembra - Potem ko je Košarkarska zveza Slovenije (KZS) pred slabim letom dni izrazila namero o organizaciji ene od skupin evropskega prvenstva 2029 za člane, je danes portal N1 poročal, da je pridobila potrebno soglasje države in mesta. Pri KZS so za STA potrdili omenjeni soglasji in dodali, da za zdaj kandidature za eurobasket še niso prijavili.