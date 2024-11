Svoboda: Grobi politični pritiski na sodstvo kot enega od neodvisnih stebrov oblasti nesprejemljivi

Ljubljana, 27. novembra - Sodstvo predstavlja enega od neodvisnih stebrov oblasti in mora biti izvzet iz vseh grobih političnih pritiskov, so po torkovem zboru podpornikov Janeza Janše pred sodiščem v Celju izpostavili v Svobodi. Slednji je bil sklican prav s tem namenom, kar je nesprejemljivo, menijo in napovedujejo sejo odbora DZ za pravosodje na to temo.