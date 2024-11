Na shodu v Mariboru poziv vladi k odločnejšemu ukrepanju zoper Izrael

Maribor, 27. novembra - Ekosocialistična iniciativa Klas, Pekarna Magdalenske mreže in Gibanje za pravice Palestincev so danes v Mariboru organizirali shod "za svobodno Palestino". Okoli sto udeležencev je izražalo ogorčenje nad dogajanjem v Gazi in se spraševalo, kako lahko mednarodna skupnost to dopušča. Slovensko vlado so pozvali k odločnejšim ukrepom zoper Izrael.