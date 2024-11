SKS: Na Založniški akademiji o upadu bralne pismenosti pri otrocih in mladih

Ljubljana, 27. novembra - Na Založniški akademiji Slovenskega knjižnega sejma (SKS) so na posvetu Kaj storiti, ko začne upadati bralna pismenost gostili raziskovalki s Pedagoškega inštituta Klavdijo Šterman in Evo Klemenčič Mirazchiyski. Po njunih besedah bi glede na strm upad bralne pismenosti pri otrocih in mladih potrebovali sistemske rešitve, ki pa jih ni na vidiku.