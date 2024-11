Na Ptuju položili temeljni kamen za gradnjo 30 najemnih stanovanj za starejše

Ptuj, 27. novembra - Na Potrčevi cesti na Ptuju so položili temeljni kamen za gradnjo novega objekta s 30 najemnimi stanovanji, prilagojenimi starejšim od 65 let. Investitor projekta je Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, gradil bo Pomgrad. Projekt je vreden 4,2 milijona evrov, je povedal direktor omenjenega sklada Andrej Hudoklin.