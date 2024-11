Na tisoče Libanoncev se ob prekinitvi ognja vrača na svoje domove

Bejrut, 27. novembra - Na tisoče Libanoncev se po današnjem začetku prekinitve ognja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah že vrača na svoje domove. Promet na cestah, ki vodijo do južnih predmestij prestolnice Bejrut in juga države, je namreč zgoščen že od zgodnjih jutranjih ur. Mnogi Libanonci ob tem slavijo konec spopadov.