V Pivki razstava fotografij o grozotah vojne v Ukrajini

Pivka, 27. novembra - V Parku vojaške zgodovine v Pivki so danes odprli razstavo Vojne zgodbe - Ukrajina od blizu, na kateri so na ogled črno-bele fotografije večjih formatov, ki jih je nizozemski fotograf Eddy van Wessel posnel med vojno v Ukrajini. Obenem so predstavili tudi zgodbo sirotišnice ukrajinskih otrok v Slavini, ki se nahaja le pet kilometrov od Pivke.