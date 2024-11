Časa za odpravljanje inovacijske vrzeli po mnenju panelistov zmanjkuje

Ljubljana, 27. novembra - Inovacijska vrzel je velik izziv za Slovenijo in EU, ki ga hiter razvoj novih tehnologij le še povečuje, so ocenili na današnji konferenci v Hiši EU v Ljubljani. Sodelujoči na okrogli mizi so opozorili, da časa za odpravljanje vrzeli zmanjkuje, zato je oblikovanje učinkovitih ukrepov zelo nujno.