Izrael in Hezbolah po letu dni spopadov sklenila dogovor o prekinitvi ognja

piše Robert Petrovič

Bejrut/Tel Aviv, 27. novembra - Po več kot letu dni spopadov je danes v veljavo stopil dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in Hezbolahom, ki predvideva umik izraelske vojske iz Libanona, borci Hezbolaha pa naj bi se premaknili severno od reke Litani. V svetu so dogovor pozdravili. Mnogi so prepričani, da bi se napori sedaj morali vložiti tudi v končanje vojne v Gazi.