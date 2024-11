Zagovornik ugotovil diskriminacijo treh zdravstvenih delavk zaradi nosečnosti in starševstva

Ljubljana, 27. novembra - Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je zdravstvena ustanova kot delodajalec tri uslužbenke obravnavala neustrezno, ko jim za leta, v katerih so bile pretežno odsotne zaradi nosečnosti in nege novorojencev, ni določila ocene dela. Zato je ugotovil, da so bile diskriminirane na podlagi njihovih osebnih okoliščin nosečnosti in starševstva.