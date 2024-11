Večina skupin v Evropskem parlamentu v razpravi podprla novo komisijo

Strasbourg, 27. novembra - Vodje političnih skupin v Evropskem parlamentu so danes v Strasbourgu opozorili na številne izzive, s katerimi se bo morala soočiti nova Evropska komisija. So pa osrednje skupine Evropska ljudska stranka (EPP), socialdemokrati (S&D) in liberalci (Renew) napovedali podporo na glasovanju, za bodo glasovali tudi deli Zelenih in desne ECR.