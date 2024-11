Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne malenkost navzgor

Ljubljana, 27. novembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,08 odstotka. Vlagateljem so najbolj zanimive Krkine delnice, ki so ob 0,36-odstotni rasti do 11.30 prispevale 235.950 evrov prometa, z delnicami NLB pa so ga vlagatelji opravili za 202.750 evrov. Delnice banke so sicer doslej padle za 0,39 odstotka.