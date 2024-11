Razstava v mariborskem muzeju opomin na nesprejemljivost jedrskega orožja

Maribor, 28. novembra - V Muzeju narodne osvoboditve Maribor v torek odpirajo gostujočo razstavo z Japonske, ki opominja na nesprejemljivost jedrskega orožja. Postavitev Hirošima in Nagasaki 1945 - takrat in nikoli več bo prvič na ogled v Sloveniji in predstavlja pretresljive zgodbe ljudi pred in po eksploziji atomskih bomb v teh dveh japonskih mestih.