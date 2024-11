Lutkovno gledališče Maribor obeležuje pol stoletja lutkovne mladosti

Maribor, 28. novembra - Lutkovno gledališče Maribor (LGM) danes začenja praznovanje 50-letnice delovanja, ki ga je naslovilo Pol stoletja lutkovne mladosti. Do torka, ko je Ta veseli dan kulture, bodo uprizorili 12 predstav, ki so jih še posebej zaznamovale. Ob jubileju so postavili na ogled tudi več razstav in izdali knjigo Zgodbe izpod mize kot poklon lutkarstvu.