V Zagrebu se danes začenja božično-novoletni sejem

Zagreb, 30. novembra - V hrvaški prestolnici se danes začenja božično-novoletni sejem Advent Zagreb, ki bo na različnih lokacijah po mestu trajal vse do 7. januarja. Največji zimski dogodek v Zagrebu prinaša bogato gostinsko ponudbo, kulturno dogajanje in praznično okrasitev. Med Ljubljano in Zagrebom bodo v času adventa ob sobotah in nedeljah pogosteje vozili vlaki.