Znanih deset najvplivnejših slovenskih pravnikov leta 2024

Ljubljana, 27. novembra - Po mnenju strokovne in splošne javnosti so najvplivnejši pravniki letošnjega leta Sara Ahlin Doljak, Matej Avbelj, Miro Cerar, Valentina Franca, Janja Hojnik, Klemen Jaklič, Vlasta Nussdorfer, Zvjezdan Radonjić, Miha Šepec in Luka Martin Tomažič, so sporočili z osrednjega pravnega portala IUS-INFO.