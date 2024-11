V svetu pozdravili dogovor o prekinitvi ognja v Libanonu

New York/Bruselj/Peking/London/Berlin, 27. novembra - ZN in EU sta pozdravili dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah, ki je danes stopil v veljavo. Hkrati opozarjata, da ostaja še veliko dela za njegovo uresničitev. Dogovor so med drugim pozdravili tudi v Veliki Britaniji, Nemčiji in na Kitajskem. Slednja je prav tako pozvala k prekinitvi ognja v Gazi.