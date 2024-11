Na ta veseli dan bo kultura spet odprla svoja vrata

Ljubljana, 27. novembra - Na Ta veseli dan, kot so poimenovali rojstni dan pesnika Franceta Prešerna 3. decembra, bo kultura tudi letos odprla svoja vrata. Trenutno je prijavljenih približno 190 dogodkov po državi, od vodenih ogledov do filmskih projekcij in pogovorov. Upravni odbor Prešernovega sklada na ta dan razkrije tudi imena Prešernovih nagrajencev.