Kampanja Moja žival, moja odgovornost za odgovoren nakup živali

Ljubljana, 27. novembra - Število zapuščenih živali v Sloveniji kaže, da se ljudje za hišnega ljubljenčka pogosto odločijo prehitro in brez temeljitega premisleka. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato v okviru kampanje Moja žival, moja odgovornost krepi ozaveščanje o odgovornem nakupu in prepoznavanju pasti nezakonite trgovine s psi in mačkami.