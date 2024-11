Sporočilo uredništvom - izjava za medije poslank Svobode Grgurevič in Kozlovič

Ljubljana, 27. novembra - Poslanka Svobode Lena Grgurevič bo danes ob 12. uri v preddverju dvorane DS v DZ dala izjavo za medije o sklicu nujne seje odbora DZ za pravosodje na temo problematike napadov na sodstvo in diskreditacij sodne veje oblasti ter odgovornosti politike do spoštovanja sodne veje oblasti, so sporočili iz Gibanja Svoboda. (STA/AVDIO)