Cene nafte ob dobrih novicah z Bližnjega vzhoda stabilne

Singapur, 27. novembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju stabilizirale. Trgovci z nafto so osredotočeni na dogajanje na Bližnjem vzhodu in ocenjujejo vpliv dogovora o premirju, ki sta ga sklenila Libanon in Izrael. Hkrati so v pričakovanju nedeljskega zasedanja predstavnikov proizvajalk nafte iz skupine Opec+.