Biden in Macron skupaj pozdravila dogovor o premirju med Izraelom in Hezbolahom

Washington, 27. novembra - Ameriški predsednik Joe Biden in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v torek podala skupno izjavo o dogovoru o premirju med Izraelom in Libanonom in izrazila prepričanje, da se bodo s tem spopadi končali, Izrael bo zaščiten pred napadi Hezbolaha in ustvarjeni bodo pogoji za trajni mir.