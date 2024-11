Na newyorških borzah novi rekordi

New York, 26. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, Dow Jones in S&P 500 sta dosegla nove rekorde. Medtem ko novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump napoveduje nove visoke carine na uvožene izdelke iz Kanade, Mehike in tudi Kitajske, vlagatelji ugibajo, ali gre predvsem za Trumpovo pogajalsko sredstvo, poročajo tuje agencije.