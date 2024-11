Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 11.)

Ljubljana, 26. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je ustavno sodišče razsodilo, da je ureditev, po kateri samske ženske ter ženske v istospolnih zvezah niso upravičene do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo, neustavna. Poročale so tudi o zboru podpornikov Janeza Janše pred celjskim sodiščem.