Slovenija v Varnostnem svetu pozvala k zaščiti civilistov in humanitarnih delavcev

New York, 26. novembra - Namestnica slovenskega veleposlanika Ondina Blokar Drobič je na zasedanju Varnostnega sveta ZN pozvala k zaščiti civilistov in humanitarnih delavcev v oboroženih spopadih. "Opominjamo vse strani v spopadih, da so dolžne spoštovati mednarodno humanitarno pravo in morajo zagotoviti neoviran humanitarni dostop do ogroženih civilistov," je dejala.