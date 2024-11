Upokojenci ogorčeni nad preskromnim povišanjem letnega dodatka

Ljubljana, 26. novembra - Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) in Sindikat upokojencev Slovenije sta ogorčena nad sprejemom zakona o izvajanju proračunov za leti 2025 in 2026, ki letni dodatek za upokojence zvišuje le za pet evrov. Kot so zapisali, so pokojnine že tako in tako prenizke, veliko upokojencev pa da je pod pragom tveganja revščine.