Izvolili novo vodstvo nacionalnega sveta invalidskih organizacij

Ljubljana, 26. novembra - V Lipici so danes potekale volitve v organe Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) za mandatno obdobje od leta 2024 do leta 2028. Na njih so predstavniki invalidskih organizacij, članic NSIOS, za predsednika NSIOS izvolili Midheta Huskiča. Za podpredsednike pa so izvolili Srečka Matkoviča, Edvarda Rednaka in Barbaro Slaček.