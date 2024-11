SKS: Na Založniški akademiji predstavljen norveški projekt za dvig bralne pismenosti

Ljubljana, 26. novembra - Na Založniški akademiji Slovenskega knjižnega sejma (SKS) so gostili Marit Borkenhagen z Norveške, ki je v pogovoru z Miho Kovačem predstavila projekt za dvig bralne pismenosti med otroci in mladimi, z imenom Leseleft Lillehammer. Kot je povedala, se tudi na Norveškem soočajo s padcem bralne pismenosti, zaradi česar so zasnovali omenjeni projekt.