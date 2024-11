Katič: Politiki moramo biti zgled pri spoštovanju pravne ureditve

Celje/Ljubljana, 26. novembra - Spoštovanje pravne države in pravic vseh posameznikov, tudi tistih, ki se znajdejo pred sodiščem, je temelj naše demokratične ureditve in pravne države, je po zboru podpornikov Janeza Janše pred sodiščem v Celju dejala ministrica Andreja Katič. "Politiki smo prvi, ki moramo biti zgled pri spoštovanju pravne ureditve in neodvisnosti sodstva," meni.