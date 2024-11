V Novi Gorici v prenovljenih prostorih zdravstveni dom, center za pomoč na domu in vodstvo vrtca

Nova Gorica, 26. novembra - Nekdanje poslovne prostore Nove KBM v štirih nadstropjih bodo odslej uporabljali novogoriški zdravstveni dom, Center za pomoč na domu in vodstvo novogoriškega vrtca. Nakup stavbe s parkirišči in dostopno cesto je stal 1,96 milijona evrov, prenova pa 866.000 evrov, financirali sta jo novogoriška občina in zdravstveni dom. Nadeli so ji ime Nova.