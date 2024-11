Nato v luči ruskih raketnih groženj potrdil podporo Ukrajini

Bruselj/Moskva, 26. novembra - Zaveznice so med današnjim zasedanjem Sveta Nato-Ukrajina ponovno potrdile podporo Kijevu v boju proti ruski agresiji, so sporočili iz Nata. Do srečanja je prišlo po ruski izstrelitvi balistične rakete srednjega dosega prejšnji teden. Rusija je ob stopnjevanju napetosti Ukrajini danes zagrozila z novimi povračilnimi ukrepi.