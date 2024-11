Moskva več britanskim ministrom prepovedala vstop v Rusijo

Moskva/London, 26. novembra - Ruske oblasti so danes več ministrom britanske vlade prepovedale vstop v državo, s čimer so se po lastnih besedah odzvale na rusofobno politiko Londona, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je Moskva danes zaradi domnevnega vohunjenja iz države izgnala neimenovanega britanskega diplomata, kar so na Otoku obsodili.