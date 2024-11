Makedonka pri 61 letih prvič postala mati

Skopje, 26. novembra - V porodnišnici v Skopju je 61-letna ženska rodila svojega prvega otroka, s čimer je postala najstarejša ženska, ki je rodila v Severni Makedoniji. Povila je zdravega dečka, ki mu je ime Petar. Mati in novorojenček se počutita dobro in sta že zapustila porodnišnico, so danes sporočili predstavniki skopske ginekološke klinike.