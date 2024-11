Priprti srbski minister med gladovno stavko premeščen v bolnišnico

Novi Sad, 26. novembra - Nekdanjega srbskega ministra za gradbeništvo Gorana Vesića, ki od nedavnega priprtja gladovno stavka, so davi zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja prepeljali iz zapora v bolnišnico, poročajo srbski mediji. Vesića in več drugih osumljencev so konec tedna priprli zaradi smrtonosne nesreče na novosadski železniški postaji 1. novembra.