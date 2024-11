Velenje, 26. novembra - Na dnevu šaleškega turizma, ki se ga je udeležilo več kot 70 turističnih deležnikov, so izpostavili ključne vidike trajnostnega razvoja. Izvedli so tudi delavnico za prenovo tržne znamke Šaleške doline, so sporočili iz Zavoda za turizem Šaleške doline.