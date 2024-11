SKS: Izšla avtorizirana biografija skupine Niet

Ljubljana, 26. novembra - Ljubljanska punk skupina Niet je praznovanje 40-letnice na glasbeni sceni okronala z avtorizirano biografijo. Knjigo, naslovljeno po njihovi skladbi Pa tako lep dan je bil, je ob pomoči članov zasedbe in drugih sogovornikov, ki so skupino spremljali skozi čas, napisal novinar Zdenko Matoz. Predstavili so jo danes na Slovenskem knjižnem sejmu (SKS).