Ministrica Čalušić poudarila pomen geografskih označb za promocijo Slovenije

Brdo pri Kranju, 26. novembra - Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić je na mednarodni konferenci o geografskih označbah in kolektivnih znamkah na področju gastronomije in turizma izpostavila pomen označb za promocijo Slovenije. "Okusiti našo hrano in vino pomeni spoznati Slovenijo v najlepši obliki - skozi ljudi, jezik, kulturo in naravo," je dejala.