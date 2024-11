Zaradi požara v Tržiču iskanje rešitev za stanovalce petih stanovanj

Tržič, 26. novembra - Požar, ki je v ponedeljek pozno popoldan izbruhnil v večstanovanjski hiši v središču Tržiča, je uničil ostrešje objekta in zgornji dve stanovanji, za preostala tri pa je potreben strokoven pregled. Stanovalci so trenutno nastanjeni pri sorodnikih in prijateljih, na pomoč pa jim bo priskočila tudi občina.