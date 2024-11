Po brodolomu ladje v Rdečem morju našli štiri trupla in tri preživele

Kairo, 26. novembra - Reševalci so dan po nesreči turistične ladje, ki je v ponedeljek potonila ob obali Rdečega morja v Egiptu, našli štiri trupla in tri preživele, je sporočil guverner rdečemorske regije Amr Hanafi. Pogrešajo še devet ljudi z ladje, na kateri je bilo 44 turistov in članov posadke. Iskanje preostalih pogrešanih se medtem nadaljuje.