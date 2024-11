Na območju TNP in Julijskih Alp vlaganja v zeleno energijo

Bled, 26. novembra - Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) Tit Potočnik in predstavniki razvojnih agencij, turizma ter podjetij s področja energetike so danes na Bledu podpisali pogodbo o sodelovanju pri trajnostnem razvoju Biosfernega območja Julijske Alpe kot zelene in samooskrbne destinacije z električno energijo.