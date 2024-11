Na Hrvaškem v okviru mednarodne akcije proti spletnemu kriminalu več pridržanih

Zagreb, 26. novembra - Na Hrvaškem so danes v sodelovanju tamkajšnjega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok)ter Europola pridržali 11 ljudi, ki jih sumijo spletnega kriminala. Podobne akcije potekajo tudi v več drugih državah, po pisanju hrvaških medijev pa so povezane s prodajo piratskih internetnih televizijskih paketov.