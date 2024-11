Ob 70-letnici Cerna izpostavili priložnosti polnopravnega članstva Slovenije

Ljubljana, 26. novembra - Polnopravno članstvo Slovenije v Cernu bo okrepilo njen prispevek k mednarodnim raziskavam in odprlo nove priložnosti za znanost in gospodarstvo. Slovenija bo s tem imela dostop do vrhunske infrastrukture, Cern pa bo pridobil močnega partnerja z bogatimi raziskovalnimi zmogljivostmi, so poudarili ob današnji obeležitvi 70. obletnice Cerna.