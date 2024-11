S Klicem dobrote do materialne pomoči družinam v stiski

Ljubljana, 27. novembra - V okviru Tedna Karitas, ki poteka pod geslom Poti do srca, bo drevi v celjski dvorani Golovec tradicionalni že 34. dobrodelni koncert za pomoč družinam v stiski Klic dobrote. Koncert bodo neposredno prenašali TV Slovenija, Radio Slovenija in Radio Ognjišče, so sporočili iz Slovenske karitas.