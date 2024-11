Lavrinova diploma letos prevajalki Joanni Pomorski

Ljubljana, 26. novembra - Društvo slovenskih književnih prevajalcev Lavrinovo diplomo, priznanje za kakovosten opus prevodov slovenskega leposlovja, humanistike in družboslovja v tuje jezike in za pomemben prispevek k uveljavljanju slovenske književnosti v tujini, letos podeljuje prevajalki in posrednici slovenske književnosti v poljskem jeziku in kulturi Joanni Pomorski.