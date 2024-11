Ljubljanska borza v zelenem

Ljubljana, 26. novembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes večinoma dražijo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,46 odstotka. Najbolj se ob sicer skromnem prometu dražijo delnice Luke Koper. Najprometnejše so delnice Krke, ki se dražijo, in NLB, katerih tečaj zaenkrat ostaja na ponedeljkovi ravni.