V Božičkovi vasi med pripravami na božič ostali brez snega

Rovaniemi, 26. novembra - Mesec dni pred božičem je mesto Rovaniemi na Laponskem na severu Finske, kjer so v 80. letih prejšnjega stoletja postavili Božičkovo vas, običajno prekrito s snegom. Toda letos so v delovno najintenzivnejših dneh ostali brez snežne odeje, kar spravlja v skrbi samega Božička in severne jelene, ki zaradi vremenskih razmer težje najdejo hrano.